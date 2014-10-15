Глава администрации на протяжении двух часов отвечал на поступившие вопросы.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов провел пресс-конференцию. Он ответил на вопросы представителей СМИ, подготовленные по обращениям жителей в редакции. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава администрации подчеркнул, что подобные встречи станут регулярными. Живой диалог с журналистами позволяет эффективнее работать по тем направлениям, которые интересуют население. Также Валерий Савинов сообщил, что в администрации возобновляется личный прием граждан.

Во время встречи глава администрации Выборгского района поделился свежими позитивными новостями. Во время недавнего визита в Выборг губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что программа реновации детских оздоровительных лагерей начнется с Выборгского района. Также в планах на 2022 год реновация здания выборгского детского сада №25 и одного из корпусов гимназии Выборга.

Собравшиеся на встрече обсудили первые шаги Валерия Савинова в должности главы районной администрации, влияние коронавирусных ограничений на экономические показатели. Прозвучали вопросы о Старом городе, благоустройстве Выборга, капремонте жилого фонда, восстановлении дорог.

Глава администрации на протяжении двух часов отвечал на поступившие вопросы.

Завершая встречу, Валерий Савинов поздравил жителей с грядущим празднованием Дня Выборга и Выборгского района. С программой празднования Дня города можно ознакомиться здесь.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО