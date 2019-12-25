В Выборге 4 сентября отметят день города и района

Администрация МО "Выборгский район" акцентируют внимание на условиях посещения в этот день центральной площадки города.

В субботу, 4 сентября, пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Выборга и района. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия будут организованы строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Администрация МО "Выборгский район" акцентируют внимание на условиях посещения в этот день центральной площадки города. Проход на Красную площадь с 16:00 и до завершения мероприятий будет возможен только при предоставлении одного из документов:

- сертификата о вакцинации;

- медицинского документа или сертификата о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании;

- ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за 72 часа до мероприятия.

Также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

На Красную площадь проносить тару из стекла, пластика, железа и др., а также колющие и режущие предметы строго запрещено.

В этот день также будут задействованы площадь Выборгских полков, библиотека А. Аалто, парковая зона, территории ТЦ "Сетка" и Дома молодежи, сквер на пересечении улиц Димитрова, Северной, Ростовской и Ленинградского проспекта.

Традиционно по инициативе главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина и при участии районной администрации детские городские аттракционы в парке Ленина будут работать, не взимая плату. По договоренности с предпринимателями, стоимость других развлекательных аттракционов не превысит в этот день 200 рублей.

На выходных в Высоцке отметили День города.

Фото: Piter.TV; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО