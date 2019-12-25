На выходных в Высоцке отметили День города

Поздравляя жителей, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин отметил, что Высоцк имеет высокий экономический потенциал и уже сегодня он вносит большой вклад в экономику всего Выборгского района.

В субботу в Высоцке отпраздновали День города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Поздравляя жителей, глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин отметил, что Высоцк имеет высокий экономический потенциал и уже сегодня он вносит большой вклад в экономику всего Выборгского района. В ходе праздника прошла церемония чествования жителей города, внесших вклад в его развитие, а также маленьких горожан, родившихся в 2020 году.

Праздник продолжился концертом. В нем принял участие творческий коллектив ИVANNA TEAM из Выборга. В течение всего дня на стадионе работали детские интерактивные площадки и аттракционы.

Недавно в рамках национального проекта в Выборге обновили сквер.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО