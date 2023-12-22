Одной из актуальных тем стал ремонт здания Филармонии.

В Петербурге состоялась пресс-конференция ФДМ, посвященная завершению театрального сезона 2024 и другим актуальным темам. На вопросы СМИ отвечал директор и главный дирижер "Филармонии для детей и молодежи" и Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Сергеевич Голиков. Об этом сообщили в пресс-службе ФДМ.

Одной из актуальных тем стал ремонт здания Филармонии. Михаил Голиков рассказал, что на данный момент строительные работы продолжаются, однако, озвучивать предполагаемые сроки не стал, отметив, что ремонт подошел к этапу прокладки всех инженерных решений и сейчас остро стоит вопрос о закупке и доставке профессионального театрального оборудования.

Несмотря на то, что основное здание Филармонии все еще находится на ремонте, в городе есть много площадок в разных районах, с которыми сотрудничает организация. Более того сейчас ведется активное возрождение работы Филармонии в детских образовательных учреждениях, это помогает воспитывать чутких зрителей и прививать чувство прекрасного. "ФДМ одни из немногих, кто ставит произведения по школьной классике, сохраняя целостность произведения.

В новом сезоне хотим возобновить наш брендовый абонемент "Музыка от А до Я", на котором выросло не одно поколение ленинградцев и петербуржцев", — поделился планами директор Филармонии для детей и молодежи. А совсем скоро, ко Дню семьи любви и верности планируется премьера драматического спектакля "Сказка о царе Салтане" и кукольного спектакля "Царевна Лягушка". Важно отметить, что ФДМ одна из немногих организаций, которая продолжает держать социальную цену на билеты. "Для нас важно, чтобы мир музыки и искусства в целом был доступен каждому ребенку".

Представители СМИ интересовались творческими планами Симфонического оркестра Ленинградской области. 8 июля состоится традиционный Пушкинский праздник в Приоратском парке Гатчины, где симфонический оркестр Ленинградской области совместно с ФДМ представит дневную программу сцен из произведений А. Пушкина, а главным событием станет музыкальный спектакль по мотивам оперы М. Глинки "Руслан и Людмила" на текст А. Пушкина. "Все основные сюжетные линии сохранены. Мы сделали большую работу, чтобы спектакль не стал менее динамичным, но стал короче по таймингу. Это спектакль для всей семьи, наша главная задача захватить внимание, сделать так, чтобы людям захотелось потом послушать оперу целиком", - рассказал дирижер.

По традиции в конце июля пройдет уже седьмой масштабный фестиваль "Дым над водой". Подробности места, программы и концепции фестиваля озвучат позже, но уже известно, что одним из участников станет Алексей Горшенев, с проектом "Кукрыниксы. Наследие".

В планах на начало осени провести хоровой фестиваль Ленинградской области, где планируется постановка оперы С.В. Рахманинова "Алеко". Помимо фестивалей готовятся классические концертные программы: Симфония №6 П.И. Чайковского, необычные программы со чтецами и креативным медиаконтентом, посвященные юбилеям Н.А. Римскому-Корсакову и Н.И. Глинки. Особое внимание Михаил Голиков уделил творчеству современных петербургских композиторов. Он отметил, что важно проводить мероприятия, в ходе которых, музыка станет еще более богатой и разнообразной. Осенью ФДМ представит собственный фестиваль современной музыки, где планируют показать не только музыку, но и современные пьесы, и современное искусство балета.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка-променад "Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры".

Фото: ФДМ