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ФДМ 8 июня примет участие в XXXIX Пушкинском празднике в Гатчине
Сегодня, 14:40
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ФДМ 8 июня примет участие в XXXIX Пушкинском празднике в Гатчине

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В программу "Пушкинский вечер" войдут три произведения великого классика: поэма "Медный всадник", повесть "Метель" и повесть "Станционный смотритель". Спектакль начнется в 15:00.

ФДМ 8 июня примет участие в традиционном XXXIX Пушкинском празднике, который пройдет в Приоратском парке в Гатчине. Зрители имеют возможность увидеть музыкальный спектакль и прослушать программу "Пушкинский вечер". Об этом сообщили в пресс-службе филармонии. 

В программу "Пушкинский вечер" вошли три произведения великого классика: поэма "Медный всадник", повесть "Метель" и повесть "Станционный смотритель". Спектакль начнется в 15:00. Произведения читают заслуженный артист России  Сергей Соловьев, заслуженная артистка России Нина Ульянова и актер Леонид Вахонин.

В 18:00 начнется музыкальный спектакль по мотивам оперы Глинки "Руслан и Людмила" на текст Пушкина. Проект представят Симфонический оркестр Ленинградской области совместно с артистами Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга под управлением главного дирижера Михаила Голикова.

Вход свободный.

Ранее мы писали, что на крыше 10-го корпуса "Ленфильма" открыли смотровую площадку.

Фото: Pxhere, ФДМ

Теги: гатчина, приоратский парк, пушкинский праздник, фдм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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