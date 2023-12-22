ФДМ 8 июня примет участие в XXXIX Пушкинском празднике в Гатчине

В программу "Пушкинский вечер" войдут три произведения великого классика: поэма "Медный всадник", повесть "Метель" и повесть "Станционный смотритель". Спектакль начнется в 15:00.

ФДМ 8 июня примет участие в традиционном XXXIX Пушкинском празднике, который пройдет в Приоратском парке в Гатчине. Зрители имеют возможность увидеть музыкальный спектакль и прослушать программу "Пушкинский вечер". Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

В программу "Пушкинский вечер" вошли три произведения великого классика: поэма "Медный всадник", повесть "Метель" и повесть "Станционный смотритель". Спектакль начнется в 15:00. Произведения читают заслуженный артист России Сергей Соловьев, заслуженная артистка России Нина Ульянова и актер Леонид Вахонин.

В 18:00 начнется музыкальный спектакль по мотивам оперы Глинки "Руслан и Людмила" на текст Пушкина. Проект представят Симфонический оркестр Ленинградской области совместно с артистами Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга под управлением главного дирижера Михаила Голикова.

Вход свободный.

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Фото: Pxhere, ФДМ