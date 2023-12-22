На крыше 10-го корпуса "Ленфильма" открыли смотровую площадку

Посетить её можно в рамках экскурсионной программы.

В Петербурге открылась новая смотровая площадка на крыше 10-го корпуса киностудии "Ленфильм". С высоты почти 30-ти метров открывается уникальная панорама с главными достопримечательностями города, пишет "Петербургский дневник".

Теперь посетить эту площадку можно в рамках экскурсионной программы. Куратор экскурсий Леонид Суханов подчеркнул, что со смотровой площадки можно увидеть все значимые достопримечательности города без помех от других крыш.

Изумительный вид открывается с крыши 10-го здания – Петропавловская крепость, Эрмитаж, синие купола Троице-Измайловского собора. Пройдя несколько шагов, можно увидеть золотой шпиль Адмиралтейства, купол Исаакиевского собора. Повернувшись, пред глазами Спас на Крови, а далее – Зимний дворец. Чтобы ничего не упустить, сотрудники "Ленфильма" предлагают бинокли. Доступ на смотровую площадку "Ленфильма" имеют лица старше 14-ти лет, подписавшие соглашение о безопасности.

Фото: Артем Воронцов / "Ленфильм"