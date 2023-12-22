В Петербурге открылась выставка-променад "Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.
Выставка будет работать до 10 августа. Экспозиция находится в Театральной библиотеке. На выставке можно узнать о репертуаре первой трети XIX века, актрисах и актерах, драматургах и зрителях, среди которых был и император Николай I, и сам Александр Пушкин.
Среди экспонатов представлены пьесы драматургов той эпохи, адаптации произведений поэта на театральных подмостках из коллекции книжного памятника "Русская драма" и эскизы костюмов к постановкам.
Пресс-служба комитета по культуре
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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга
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