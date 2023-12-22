В Петербурге 6 июля пройдет фестиваль "Сказка Арктики"

Фестиваль пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Жителям Петербурга предлагают прикоснуться к удивительному миру народов Крайнего Севера. В городе на Неве 6 июля пройдет фестиваль "Сказка Арктики". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Фестиваль пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга. В парке пройдут национальные спортивные игры, представление "Сказки народов Севера", мастер-классы. Кроме того, петербуржцы смогут пообщаться с северными оленями. Вход свободный.

По словам вице-губернатора Владимира Княгинина, фестиваль покажет, насколько многогранна Россия.

Ранее мы писали, что в Петербурге до 15 ноября запретили передвигаться на гидроциклах.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга