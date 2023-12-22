В Петербурге до 15 ноября запретили передвигаться на гидроциклах

Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение запретить передвижение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации.

В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также выполнения мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757, Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение запретить передвижение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации, в период с 13 мая по 15 ноября 2024 года. Об этом сообщил Смольный

Запрет распространяется на реку Нева на участке акватории от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, реку Малая Нева – от моста Бетанкура до Невы, а также Большую Невку – от Ушаковского моста до Невы и Малую Невку – от Большого Петровского моста до Большой Невки. Также он действует на всём протяжении: Кронверкского пролива, канала Грибоедова, реки Мойки, реки Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.

Исключения составляют гидроциклы и маломерные суда органов власти и местного самоуправления, плавсредствам, которые действуют в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии документов).

Замначальника ГИБДД Петербурга: идет работа по запрещению передвижения СИМ по городским тротуарам.

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Фото: unsplash