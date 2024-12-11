В Петербурге сотрудника полиции Красносельского района подозревают в получении взятки

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Оперативники собственной безопасности Главка пресекли противоправную деятельность сотрудника полиции Красносельского района. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно установлено, что начальник территориального отдела полиции Красносельского района получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).

При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее начальник УМВД по Центральному району Петербурга стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv