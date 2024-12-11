  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге сотрудника полиции Красносельского района подозревают в получении взятки
Сегодня, 8:11
162
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сотрудника полиции Красносельского района подозревают в получении взятки

0 0

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).  

Оперативники собственной безопасности Главка пресекли противоправную деятельность сотрудника полиции Красносельского района. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Предварительно установлено, что начальник территориального отдела полиции Красносельского района получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).  

При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее начальник УМВД по Центральному району Петербурга стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, мвд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии