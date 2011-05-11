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Начальник УМВД по Центральному району Петербурга стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 14:16
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Начальник УМВД по Центральному району Петербурга стал фигурантом уголовного дела

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Мужчине вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В отношении начальника УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – два эпизода), рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 26 ноября. 

Следствие установило, что 8 июля подозреваемый в своем кабинете попросил сотрудника, который находился от него в служебной зависимости, оплатить установку шумоизоляции на автомобиль. 

Кроме того, 24 июня фигурант поручил тому же мужчине заплатить за прогулку на судне по Неве. Подчиненный в обоих случаях вынужден был согласиться. 

Полицейского задержали сегодня, его сразу доставили в следственное управление. А по месту проживания подозреваемого прошли обыски. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: под Петербургом по подозрению в получении взятки задержан лесничий. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: злоупотребление должностными полномочиями, умвд по центральному району
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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