Начальник УМВД по Центральному району Петербурга стал фигурантом уголовного дела

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В отношении начальника УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – два эпизода), рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 26 ноября.

Следствие установило, что 8 июля подозреваемый в своем кабинете попросил сотрудника, который находился от него в служебной зависимости, оплатить установку шумоизоляции на автомобиль.

Кроме того, 24 июня фигурант поручил тому же мужчине заплатить за прогулку на судне по Неве. Подчиненный в обоих случаях вынужден был согласиться.

Полицейского задержали сегодня, его сразу доставили в следственное управление. А по месту проживания подозреваемого прошли обыски.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: под Петербургом по подозрению в получении взятки задержан лесничий.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу