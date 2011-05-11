Начальник УМВД по Центральному району Петербурга стал фигурантом уголовного дела

В отношении начальника УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – два эпизода), рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 26 ноября.
Следствие установило, что 8 июля подозреваемый в своем кабинете попросил сотрудника, который находился от него в служебной зависимости, оплатить установку шумоизоляции на автомобиль.
Кроме того, 24 июня фигурант поручил тому же мужчине заплатить за прогулку на судне по Неве. Подчиненный в обоих случаях вынужден был согласиться.
Полицейского задержали сегодня, его сразу доставили в следственное управление. А по месту проживания подозреваемого прошли обыски.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее на Piter.TV: под Петербургом по подозрению в получении взятки задержан лесничий.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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