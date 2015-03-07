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Под Петербургом по подозрению в получении взятки задержан лесничий

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Лесничий, являясь должностным лицом, вымогал взятку у председателя СНT в размере 250 тыс. рублей за разрешение на вырубку кустарниковых насаждений.

Полицейские задержали лесничего Всеволожского района, подозреваемого в получении взятки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Факт получения взятки выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского Главка и следователи регионального управления СК РФ.

Так, 55-летний лесничий, являясь должностным лицом, вымогал взятку у председателя СНT в размере 250 тыс. рублей за разрешение на вырубку кустарниковых насаждений. Это было необходимо для проведения дренажно-очистительных работ, поскольку территорию садоводства периодически подтапливало. В случае несогласия с "предложением" лесничего СНТ грозил крупный штраф. 

Лесничего задержали с поличным, при получении денежных средств. По материалам полиции следствием возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). 

Ранее на Piter.TV: главы бюджетных инстанций Фрунзенского района были уличены в коррупции. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: лесничий, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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