Под Петербургом по подозрению в получении взятки задержан лесничий

Лесничий, являясь должностным лицом, вымогал взятку у председателя СНT в размере 250 тыс. рублей за разрешение на вырубку кустарниковых насаждений.

Полицейские задержали лесничего Всеволожского района, подозреваемого в получении взятки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Факт получения взятки выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского Главка и следователи регионального управления СК РФ.

Так, 55-летний лесничий, являясь должностным лицом, вымогал взятку у председателя СНT в размере 250 тыс. рублей за разрешение на вырубку кустарниковых насаждений. Это было необходимо для проведения дренажно-очистительных работ, поскольку территорию садоводства периодически подтапливало. В случае несогласия с "предложением" лесничего СНТ грозил крупный штраф.

Лесничего задержали с поличным, при получении денежных средств. По материалам полиции следствием возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти