В Пулково стоматологу не дали вывезти из страны 3 чемодана медицинских товаров

Медик признался, что не знал порядка вывоза товаров не для личного пользования за пределы ЕАЭС.

Гражданин Узбекистана, который владеет частной стоматологической клиникой в Петербурге, планировал выйти на международный уровень. Однако, из-за нарушения таможенного законодательства старт бизнеса в ОАЭ пришлось отложить. Пулковские таможенники пресекли попытку вывоза трёх чемоданов медицинских товаров, сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.

Молодой стоматолог вылетал в Дубай с тремя чемоданами. Для прохождения таможенного контроля мужчина зашел в "зелёный" коридор, где его остановили инспекторы таможенного поста. Вместо личных вещей в багаже врача таможенники обнаружили 220 стоматологических инструментов и санитарно-гигиенических изделий, а также 44 лекарственных препарата. Лезвия для скальпеля, эндодонтические иглы, матрицы лавсановые и металлические, стоматологические боры, зубные щипцы, наборы штифтов, электрические приборы и другое – всего 770 единиц товаров – весили более 30 килограммов.

Владелец будущей международной сети стоматологических клиник пояснил, что из-за разницы валютных курсов и введенных экономических ограничений большую часть оборудования и расходных материалов приобрел у себя на родине, а часть заказал в российских интернет-магазинах. Стоимость всех товаров превышает четверть миллиона рублей. Медик также признался, что не знал порядка вывоза товаров не для личного пользования за пределы ЕАЭС.

В отношении 30-летнего стоматолога возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров. Мужчине грозит штраф, после оплаты которого он сможет задекларировать и легально вывезти из страны партию стоматологических инструментов и лекарственных препаратов.

Недавно в Шушарах на таможне пресекли ввоз кофе из Китая.

Фото и видео: пресс-служба Пулковской таможни