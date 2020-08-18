В период с мая 2023 по февраль 2024 года злоумышленники совершили 13 преднамеренных аварий, за которые получили более 4,5 млн рублей.

Петербургские полицейские пресекли криминальную схему мошенничества в сфере автострахования. Задержаны 16 человек. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что весной 2023 года подозреваемые приобрели несколько подержанных иномарок бизнес-класса, причем некоторые из них были в неисправном состоянии. Договоры купли-продажи фигуранты составляли на подставных лиц, которые за небольшое вознаграждение соглашались быть номинальными владельцами ТС. Их переоформление в Госавтоинспекции не производилось. Эти машины использовались в инсценировках аварий с автомобилями каршеринга. Сообщники брали их в аренду от имени найденных с помощью мессенджера владельцев премиум-аккаунтов.

После подставных ДТП номинальные собственники машин бизнес-класса обращались в страховые компании за компенсациями. Затем эти деньги передавались участникам группы.

В период с мая 2023 по февраль 2024 года злоумышленники совершили 13 преднамеренных аварий, за которые получили более 4,5 млн рублей.

Подозреваемых задержали в Петербурге, Ленобласти, в Москве и Махачкале. Четверо фигурантов заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ, которые соединены в одно производство.

Ранее в Петербурге у сотрудницы РАН мошенники украли 40 млн рублей. В ходе разговоров пожилая женщина сообщила незнакомцам свои паспортные данные, а также доступ к личному кабинету.

Видео: МВД