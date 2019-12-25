В Петербурге у сотрудницы РАН мошенники украли 40 млн рублей

У сотрудницы Института проблем региональной экономики Российской академии наук мошенники украли 40 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
Пострадавшая 81-летняя петербурженка накануне обратилась в полицию. Она рассказала, что с марта по июнь 2024 года на стационарный телефон ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Они рассказывали женщине, что от ее имени якобы были оформлены доверенности и совершены попытки завладения деньгами.
В ходе разговоров пожилая женщина сообщила незнакомцам свои паспортные данные, а также доступ к личному кабинету. Впоследствии с её счета были похищены 40 млн рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Ранее в Петербурге задержали серийного курьера мошенников.
Фото: Piter.tv
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