В Петербурге у сотрудницы РАН мошенники украли 40 млн рублей

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

У сотрудницы Института проблем региональной экономики Российской академии наук мошенники украли 40 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая 81-летняя петербурженка накануне обратилась в полицию. Она рассказала, что с марта по июнь 2024 года на стационарный телефон ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Они рассказывали женщине, что от ее имени якобы были оформлены доверенности и совершены попытки завладения деньгами.

В ходе разговоров пожилая женщина сообщила незнакомцам свои паспортные данные, а также доступ к личному кабинету. Впоследствии с её счета были похищены 40 млн рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее в Петербурге задержали серийного курьера мошенников.

Фото: Piter.tv