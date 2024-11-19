В Петербурге пресечена деятельность организаторов интим-услуг

Организаторы снимали квартиры для приезжих женщин.

Полиция Красногвардейского района и сотрудники регионального управления угрозыска пресекли деятельность организаторов схемы предоставления интим-услуг, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что создателями бизнеса являются 35-летний местный житель и его 33-летняя сожительница. Последняя работала администратором в массажных салонах, также ей помогали 31-летняя приезжая из Коми и 23-летняя уроженка Челябинской области, которая выполняла свои обязанности удаленно.

Особенность "предприятия" – отсутствие постоянного штата "сотрудниц": для этого нанимались жительницы других регионов РФ. Они вахтовым методом приезжали в Петербург, а "заработав" нужную сумму, возвращались домой. Для каждой из девушек арендовали отдельную квартиру, чаще – студию. Из-за этого количество арендуемых квартир варьировалось в разное время в зависимости от количества "работниц".

Рекламу притонов организаторы размещали в мессенджерах и на сайтах знакомств. При этом каждой жрице любви определялся "рабочий" функционал, отражавшийся в рекламном портфолио и сказывавшийся на стоимости услуг, – от 5 тыс. до 40 тыс. рублей.

Кроме того, для организации коммуникации были приобретены сим-карты и мобильные устройства. По подсчетам полиции, бизнес приносил ежемесячно более 1 млн рублей прибыли.

К моменту проведения полицейской операции организаторы бизнеса арендовали четыре квартиры в различных районах города. В них и по местам проживания "предпринимателей" провели обыски. В результате изъяты сим-карты, телефоны, ноутбуки, секс-игрушки, значительная сумма денег и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В съемных квартирах были женщины в возрасте от 20 до 33 лет. Их доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за занятие проституцией.

А создателей нелегального бизнеса и двух администраторов привлекли в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти