В Кировском и Пушкинском районах пресекли незаконную торговлю текстилем и продуктами

В результате демонтировали торговое оборудование около станции метро "Проспект Ветеранов" и на Московском шоссе.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и ЦПЭИГИ провели мероприятия по пресечению незаконной торговли в Кировском и Пушкинском районах. Об этом рассказали в ведомстве 22 ноября.

В результате демонтировали торговое оборудование около станции метро "Проспект Ветеранов" и на Московском шоссе. Изъято примерно 200 единиц текстиля и 15 килограммов продуктов без документов.

Напоминаем: размещение торговых объектов возможно только для представителей малого и среднего бизнеса, заключивших договор с городом на участках, включенных в схему размещения НТО. Пресс-служба ККИ Петербурга

Лица, которые незаконно разместили торговые точки, понесут ответственность в рамках законодательства.

Ранее на Piter.TV: за две недели в Петербурге освободили 18 объектов нежилого фонда.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга