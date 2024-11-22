В Кировском и Пушкинском районах пресекли незаконную торговлю текстилем и продуктами

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и ЦПЭИГИ провели мероприятия по пресечению незаконной торговли в Кировском и Пушкинском районах. Об этом рассказали в ведомстве 22 ноября.
В результате демонтировали торговое оборудование около станции метро "Проспект Ветеранов" и на Московском шоссе. Изъято примерно 200 единиц текстиля и 15 килограммов продуктов без документов.
Напоминаем: размещение торговых объектов возможно только для представителей малого и среднего бизнеса, заключивших договор с городом на участках, включенных в схему размещения НТО.
Пресс-служба ККИ Петербурга
Лица, которые незаконно разместили торговые точки, понесут ответственность в рамках законодательства.
Ранее на Piter.TV: за две недели в Петербурге освободили 18 объектов нежилого фонда.
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
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