За две недели в Петербурге освободили 18 объектов нежилого фонда

Объекты использовались под офисы, складские и жилые цели, мастерские.

За минувшие две недели сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили 18 незаконно используемых объектов нежилого фонда, общая площадь которых составляет более 2 тыс. "квадратов". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 19 ноября.

Три помещения освободили в принудительном порядке, а 15 – добровольно по требованию городского ККИ.

Работы провели в семи районах – в Адмиралтейском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Курортном, Петроградском и Центральном. Объекты использовались под офисы, складские и жилые цели, мастерские.

Одно из самых больших объектов – здание на Промышленной улице. Без оформления имущественно-правовых отношений с городом пользователь занял помещения площадью свыше 1 тыс. "квадратов" и использовал их под хранение вещей.

Ранее на Piter.TV: в октябре ККИ Петербурга освободил 27 нежилых объектов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга