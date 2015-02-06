В октябре ККИ Петербурга освободил 27 нежилых объектов

Объекты использовались под бары, офисы, складские и жилые цели, оказание бытовых услуг.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга в октябре освободили 27 незаконно используемых объектов нежилого фонда. Общая их площадь составила около 1 тыс. "квадратов", сообщили в пресс-службе ведомства 6 ноября.

Четыре помещения были освобождены в принудительном порядке, еще 23 – добровольно. Работы проводились в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Приморском и Центральном районах.

Объекты использовались под бары, офисы, складские и жилые цели, оказание бытовых услуг.

В настоящее время все помещения полностью освобождены, опечатаны и опломбированы, ключи переданы на хранение в районные жилищные агентства. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что за две недели ККИ Петербурга освободил 17 участков от незаконных торговых объектов.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга