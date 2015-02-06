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В октябре ККИ Петербурга освободил 27 нежилых объектов
Сегодня, 10:18
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В октябре ККИ Петербурга освободил 27 нежилых объектов

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Объекты использовались под бары, офисы, складские и жилые цели, оказание бытовых услуг.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга в октябре освободили 27 незаконно используемых объектов нежилого фонда. Общая их площадь составила около 1 тыс. "квадратов", сообщили в пресс-службе ведомства 6 ноября. 

Четыре помещения были освобождены в принудительном порядке, еще 23 – добровольно. Работы проводились в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Приморском и Центральном районах. 

Объекты использовались под бары, офисы, складские и жилые цели, оказание бытовых услуг. 

В настоящее время все помещения полностью освобождены, опечатаны и опломбированы, ключи переданы на хранение в районные жилищные агентства.

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что за две недели ККИ Петербурга освободил 17 участков от незаконных торговых объектов. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, нежилые объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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