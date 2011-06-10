За две недели ККИ Петербурга освободил 17 участков от незаконных торговых объектов

В ходе рейдов изъяли около 500 килограммов продукции без документов.

За две недели сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили 17 земельных участков от незаконных торговых объектов. Работы провели в Невском, Приморском, Красносельском, Кировском и Фрунзенском районах, сообщили 21 октября в пресс-службе ведомства.

В частности, демонтировано торговое оборудование у станций метро "Улица Дыбенко", "Проспект Ветеранов", "Пионерская" и на Волхонском шоссе, проспекте Ветеранов, улице Бухарестской и Коломяжском проспекте. В ходе рейдов изъяли около 500 килограммов продукции без документов, освобождены земельные участки от незаконно установленных киосков на бульваре Новаторов и улице Маршала Казакова.

Ранее мы рассказывали о том, что Железнодорожную улицу в Металлострое освобождают от нестационарных объектов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга