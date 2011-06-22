  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:42
102
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Железнодорожную улицу в Металлострое освобождают от нестационарных объектов

0 0

В отношении бывшего арендатора проведут судебную работу по возмещению ущерба.

На Железнодорожной улице в Металлострое приступили к освобождению территории от нестационарных объектов, незаконно используемых бывшим арендатором, рассказали в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга 18 октября. 

В сентябре были выявлены следующие нарушения: торговля без документов и в не предназначенных для этого местах, отсутствие кассового аппарата. В настоящее время идет демонтаж, а в отношении бывшего арендатора проведут судебную работу по возмещению ущерба. 

ККИ защищает интересы города и обеспечивает эффективное использование государственного имущества! 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: территорию у "Лесной" освобождают от незаконных торговых объектов. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, металлострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии