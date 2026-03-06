В Петербурге пресекли деятельность подпольного банка с оборотом 250 млн рублей

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД РФ по Петербургу вместе с коллегами из Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти раскрыли преступную группу, специализировавшуюся на нелегальных банковских операциях. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Главными подохреваемыми стали 3 женщины в возрасте от 48 до 55 лет, проживающие в Петербурге. Они исполняли роли бухгалтера в теневом финансовом бизнесе, организуя подозрительные денежные переводы, контролируя оборот средств через подставные фирмы и предлагали своим клиентам возможности уклоняться от уплаты налогов.
Согласно предварительным подсчётам, за период с 2022 по 2025 годы мошенникам удалось незаконно обогатиться примерно на 38,5 млн рублей, удерживая комиссию в размере 15% от суммы сделок.
Следственным управлением ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 172 ч. 2 Уголовного кодекса РФ ("незаконная банковская деятельность"). Операторами проведены обыски в 21 помещении, включая жилые квартиры и офисы, изъяты вещественные доказательства и документация, имеющая отношение к расследованию.
Двое подозреваемых арестованы согласно процедуре, предусмотренной статьей 91 УПК РФ, принимается решение относительно мер пресечения в отношении третьего члена группировки.
Следствие по делу продолжается.
Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
