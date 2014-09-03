  1. Главная
Из-за нарушений в Петербурге уничтожили почти 2 тонны сыра
Сегодня, 9:30
В складском помещении ООО для дальнейшей продажи хранилась партия сыра, не соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга пресекла продажу сыра без документов о безопасности для потребителя. В проверке также участвовали сотрудники Роспотребнадзора по региону. 

В складском помещении ООО для дальнейшей продажи хранилась партия сыра, не соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, были выявлены и другие нарушения хранения. 

Прокурор вносил представление руководителю организации, в котором требовал устранить ошибки. А Роспотребнадзор признал недействительной декларацию о соответствии на сыр. Партию весом около 2 тонн изъяли и утилизировали. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Камчатке ликвидировали нелегальный цех по переработке лосося. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, сыр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

