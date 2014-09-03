Из-за нарушений в Петербурге уничтожили почти 2 тонны сыра

В складском помещении ООО для дальнейшей продажи хранилась партия сыра, не соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга пресекла продажу сыра без документов о безопасности для потребителя. В проверке также участвовали сотрудники Роспотребнадзора по региону.

В складском помещении ООО для дальнейшей продажи хранилась партия сыра, не соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, были выявлены и другие нарушения хранения.

Прокурор вносил представление руководителю организации, в котором требовал устранить ошибки. А Роспотребнадзор признал недействительной декларацию о соответствии на сыр. Партию весом около 2 тонн изъяли и утилизировали.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга