В Петербурге пресекли деятельность группы автоподставщиков

Большинство автолюбителей не велись на эту схему "развода". Однако все же несколько людей попались на эту удочку. Сейчас полицией установлено как минимум четыре факта мошенничества за последние 2 года.

В Петербурге полицейские выявили и пресекли деятельность организованной группы, промышлявшей мошенничеством с инсценировкой ДТП. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Одномоментно были задержаны четверо граждан, в возрасте от 31 до 46 лет. Двое из них переехали в Петербург из Москвы, ещё один – из Башкортостана, а четвёртый соучастник – коренной петербуржец. Трое приезжих ранее судимы за кражи и имеют, как установлено, криминальные связи.

По версии полиции, в один из дней августа 2021 года на КАД при съезде на Шафировский проспект была устроена инсценировка ДТП: люксовый Mercedes якобы пострадал при столкновении с автомобилем Škoda Fabia, за рулём которого находился 67-летний мужчина, работающий мастером в метрополитене. Водитель Мерседеса выскочил из машины, когда, дескать, произошло непоправимое (а на самом деле, заранее было слегка сломано зеркало заднего вида) и незаметно потёр "шкуркой" кузов иномарки и машину потерпевшего. Перед имитированным столкновением впереди двигалась машина под управлением еще одного участника группы, которая вынудила водителя Škoda оттормозиться перед Mercedes. Шофёр дорогой иномарки представился работником будто бы солидного человека, перевозившим его сына. Роль отпрыска тоже играл один из соучастников.

В итоге с мужчины потребовали 400 тысяч рублей, чтобы не создавать проблем с разбирательством по факту ДТП, при этом спектакль сопровождался звонками "хозяину", каким-то людям в государственных структурах, в страховую, в автосервис... А на другом конце провода был четвертый участник аферы.

Такие псевдоаварии злоумышленники устраивали почти ежедневно летом. Схема каждый раз была стандартная: на каком-либо отрезке КАД аферисты разыгрывали спектакль, в потоке вычисляя машины среднего класса и водителей, на вид психологически податливых и, морально на них давя, требовали деньги.

Большинство автолюбителей не велись на эту схему "развода". Однако все же несколько людей попались на эту удочку. Сейчас полицией установлено как минимум четыре факта мошенничества за последние 2 года. Общий ущерб, по предварительным оценкам, составляет около миллиона рублей. У полиции есть основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям.

При обысках по местам проживания соучастников обнаружен преступный транспорт, 12 мобильных телефонов, 10 сим-карт. Установлено, что Мерседес принадлежит супруге одного из злоумышленников.

Один из подозреваемых арестован, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, четвертому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В начале года в Москве была избрана мера пресечения одному из ключевых участников банды автомобильных подставщиков на Bentley.

Видео: МВД