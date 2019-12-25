В Ленобласти учреждена премия общественного признания "Команда 47"

Ежегодная премия будет вручаться наиболее активным жителям, средствам массовой информации и социально ответственным компаниям.

В Ленобласти началась регистрация участников на первую региональную премию общественного признания "Команда 47". Об открытии приема заявок объявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ежегодная премия будет вручаться наиболее активным жителям, средствам массовой информации и социально ответственным компаниям. Всего предусмотрено девять номинаций: "Коллективизм, взаимопомощь и уважение", "Единство народов России", "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу", "Гуманизм, милосердие, справедливость", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Преемственность поколений", "Голос Команды 47" и "Приоритет духовного над материальным".

Глава региона подчеркнул, что номинации премии соответствуют духовно-нравственным ценностям России. Он также отметил, что победители получат общественное признание и возможность использовать символику "Команда47" в своих корпоративных программах. Приём документов продлится до 18 ноября.