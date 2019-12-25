В Ленобласти станет больше школьников, получающих бесплатное питание

В школах региона создают благоприятные условия для обучения детей, включая тех, кто воспитывается в многодетных семьях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил документ, согласно которому максимальный уровень среднедушевого дохода многодетных семей для предоставления бесплатного школьного питания был увеличен до 42,4 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи.

В 2024 году бесплатное питание в школьных столовых Ленинградской области получают 120 тысяч детей. По сравнению с предыдущим годом количество таких учащихся увеличилось на 1,3 тысячи, сообщила пресс-служба областного правительства.

Александр Дрозденко подчеркнул, что в школах региона создают благоприятные условия для обучения детей, включая тех, кто воспитывается в многодетных семьях.