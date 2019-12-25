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В Ленобласти станет больше школьников, получающих бесплатное питание
Сегодня, 8:09
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В Ленобласти станет больше школьников, получающих бесплатное питание

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В школах региона создают благоприятные условия для обучения детей, включая тех, кто воспитывается в многодетных семьях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил документ, согласно которому максимальный уровень среднедушевого дохода многодетных семей для предоставления бесплатного школьного питания был увеличен до 42,4 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи.

В 2024 году бесплатное питание в школьных столовых Ленинградской области получают 120 тысяч детей. По сравнению с предыдущим годом количество таких учащихся увеличилось на 1,3 тысячи, сообщила пресс-служба областного правительства.

Александр Дрозденко подчеркнул, что в школах региона создают благоприятные условия для обучения детей, включая тех, кто воспитывается в многодетных семьях.

Ранее сотрудники СК Ленобласти помогли восстановить права граждан с ограниченными возможностями.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер) 

Теги: бесплатное питание для школьников, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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