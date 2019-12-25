Сотрудники СК Ленобласти помогли восстановить права граждан с ограниченными возможностями

Благодаря принятым мерам в двух поселениях были установлены подъемные платформы, что позволило жителям вернуться к нормальной жизни.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области взяло на себя инициативу в решении проблем, касающихся людей с ограниченными возможностями. В ходе проверок в двух поселениях были обнаружены жилые здания, в которых отсутствовали подъемные механизмы для инвалидов-колясочников. Благодарю усилиям следователей, права граждан были восстановлены, и в подъездах появились необходимые приспособления.

Одним из пострадавших стал житель поселка Приветнинское Выборгского района, который неоднократно обращался в управляющую компанию и соответствующие инстанции с требованием установить пандус в своем доме. Несмотря на многочисленные просьбы, его обращения остались без внимания, и он оказался изолированным в собственной квартире. После получения жалобы сотрудники СУ СКР инициировали проверку и открыли уголовное дело по факту халатности.

Благодаря принятым мерам в указанных поселениях были установлены подъемные платформы, что позволило жителям вернуться к нормальной жизни. Сотрудники следственного управления лично проверили работоспособность новых устройств. Граждане, получившие помощь, выразили глубокую признательность следователям за их заботу и оперативную поддержку.