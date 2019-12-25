Определены лауреаты премии правительства Петербурга в области образования. Они получат по 50 и 100 тыс. рублей

Конкурс ежегодно проводит городской комитет по образованию.

В Петербурге определены лауреаты премии правительства Петербурга в области образования. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление "О присуждении премии правительства Петербурга в области образования в 2025 году", рассказали 18 сентября в Смольном.

Конкурс ежегодно проводит городской комитет по образованию. По 50 тыс. рублей получат 40 классных руководителей государственных общеобразовательных учреждений, по 100 тыс. рублей – 10 педагогов государственных профессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих.

Также по 100 тыс. рублей выплатят 10 мастерам производственного обучения государственных профессиональных образовательных учреждений, которые реализуют образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

