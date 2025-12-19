В Петербурге утвердили премию наставникам школьников, победивших на олимпиадах

Победители конкурса были определены комиссией путём объективного оценивания представленных заявок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил решение о награждении педагогов-наставников, сыгравших ключевую роль в успехах учеников-победителей и призёров международных и всероссийских школьных олимпиад 2025 года.

В соответствии с информацией, распространённой пресс-службой городской администрации, итоги конкурса показали, что победителями стали педагоги, получившие премию размером 200 тыс. руб. каждый за подготовку победителей международных состязаний, а также 220 наставников, воспитавших лауреатов российского этапа олимпиад, которым полагаются выплаты по 150 тыс. руб.

Победители конкурса были определены комиссией путём объективного оценивания представленных заявок. В 2025 году ученики из Санкт-Петербурга отличились высокими результатами на международной арене, завоевав десять медалей различного достоинства: восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вспомнили Даниила Гранина в 107-ую годовщину со дня рождения писателя.

Фото: Правительство Петербурга