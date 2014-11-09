Власти Ленобласти определили победителей премии "КОМАНДА 47"

В этом году на премию поступила 171 заявка о поощрении благотворительной деятельности в регионе.

Сегодня в рамках Зимней ассамблеи Торгово-промышленной палаты Ленинградской области состоялась церемония награждения победителей премии "КОМАНДА 47". Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Премию организовали в этом году с целью популяризации благотворительной деятельности в области. Власти получили 171 одну заявку о поощрении благотворителей. Победителей определили в девяти номинациях, в некоторых из которых есть несколько лауреатов. Призеров выбирали как жители региона, так и его Администрация.

Среди выигравших в премии текущего года – различные ООО, Акционерные общества, физические и юридические лица, благотворительные организации и СМИ Ленинградской области.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко