Власти Ленобласти определили победителей премии "КОМАНДА 47"

Сегодня в рамках Зимней ассамблеи Торгово-промышленной палаты Ленинградской области состоялась церемония награждения победителей премии "КОМАНДА 47". Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Премию организовали в этом году с целью популяризации благотворительной деятельности в области. Власти получили 171 одну заявку о поощрении благотворителей. Победителей определили в девяти номинациях, в некоторых из которых есть несколько лауреатов. Призеров выбирали как жители региона, так и его Администрация.
Среди выигравших в премии текущего года – различные ООО, Акционерные общества, физические и юридические лица, благотворительные организации и СМИ Ленинградской области.
Ранее мы рассказывали, что в Мурино открылась первая в Ленобласти концессионная школа.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
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