Лауреатов премий "Юные дарования" и "Педагогические надежды" наградили в Смольном

Первую премию вручают с 2005 года, вторую – с 2008 года.

В Смольном 30 мая губернатор Петербурга Александр Беглов наградил лауреатов премий городского правительства "Юные дарования" и "Педагогические надежды" в сфере дополнительного образования детей. Дипломы получили воспитанники музыкальных и художественных школ и их наставники, сообщили в администрации.

Учителя раскрывают потенциал своих воспитанников, помогают им поверить в себя и выбрать правильный путь, поддерживают в трудные минуты. Пресс-служба Смольного

Первую премию вручают с 2005 года, а вторую – с 2008 года. Педагоги награждаются в пяти номинациях: "Открытый урок", "Учитель-музыкант", "Учитель-художник", "Мои ученики" и "Моя методика".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге вручены премии городского правительства за заслуги в области науки и образования.

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