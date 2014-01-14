Лауреатов премий "Юные дарования" и "Педагогические надежды" наградили в Смольном

В Смольном 30 мая губернатор Петербурга Александр Беглов наградил лауреатов премий городского правительства "Юные дарования" и "Педагогические надежды" в сфере дополнительного образования детей. Дипломы получили воспитанники музыкальных и художественных школ и их наставники, сообщили в администрации.
Учителя раскрывают потенциал своих воспитанников, помогают им поверить в себя и выбрать правильный путь, поддерживают в трудные минуты.
Пресс-служба Смольного
Первую премию вручают с 2005 года, а вторую – с 2008 года. Педагоги награждаются в пяти номинациях: "Открытый урок", "Учитель-музыкант", "Учитель-художник", "Мои ученики" и "Моя методика".
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге вручены премии городского правительства за заслуги в области науки и образования.
Фото: pxhere
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