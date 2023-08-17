Трудовые коллективы парков Петербурга смогут получать премии в сфере культуры

Ранее их могли получать лишь театры, библиотеки, кинотеатры и музеи.

Накануне губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым было подписано постановление правительства города, согласно которому трудовые коллективы парков и зоопарка Северной столицы смогут получать премии в сфере культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.

До подписания соответствующего законопроекта об изменениях в действующее региональное законодательство правительственные премии в области культуры и искусства могли получать только театры, концертные и кинематографические организации, библиотеки, музеи и культурно-досуговые учреждения.

Ранее в Смольном прошло награждение петербуржцев-профессионалов из различных областей.

Фото: Freepik