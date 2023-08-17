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Трудовые коллективы парков Петербурга смогут получать премии в сфере культуры
Сегодня, 20:08
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Трудовые коллективы парков Петербурга смогут получать премии в сфере культуры

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Ранее их могли получать лишь театры, библиотеки, кинотеатры и музеи.

Накануне губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым было подписано постановление правительства города, согласно которому трудовые коллективы парков и зоопарка Северной столицы смогут получать премии в сфере культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.

До подписания соответствующего законопроекта об изменениях в действующее региональное законодательство правительственные премии в области культуры и искусства могли получать только театры, концертные и кинематографические организации, библиотеки, музеи и культурно-досуговые учреждения.

Ранее в Смольном прошло награждение петербуржцев-профессионалов из различных областей.

Фото: Freepik

Теги: правительственные премии, премии, трудовые коллективы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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