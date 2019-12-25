Петербуржцы получили по 300 тыс. рублей за достижения в области науки и техники

В общей сложности фонд премии составляет 12 млн рублей.

Сегодня в Петербурге вручили премии правительства за выдающиеся результаты в области науки и техники, а также в области высшего и среднего профессионального образования. В общей сложности премии получили 40 человек, сообщила пресс-служба администрации города.

Всего на конкурс подали заявки 213 человек. Лауреатам вручили диплом, медаль и денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в научно-образовательной сфере в Петербурге заняты 18% экономически активного населения. В Северной столице работают более 70 высших учебных заведений и более 300 научных организаций.

Для поддержки молодых ученых также есть президентские гранты и премии. На сегодняшний день почти 46% исследователей моложе 39 лет.

Также сегодня в Мариинском дворце вручили знаки Почетных граждан Петербурга.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга