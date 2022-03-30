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Прекращено незаконное строительство дороги в границах особо охраняемой природной территории
Сегодня, 15:10
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Прекращено незаконное строительство дороги в границах особо охраняемой природной территории

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Суд постановил прекратить строительство дороги.

В Ленобласти прекращено незаконное строительство дороги  в границах особо охраняемой природной территории "Озеро Вероярви" после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Проверку провела Всеволожская городская прокуратура. Сотрудники ведомства проверили соблюдение администрацией муниципального образования "Токсовское городское поселение" требований земельного законодательства, а также градостроительных регламентов при размещении подъездной дороги к земельному участку.

После проверки выяснилось, что подъездная дорога была построена с нарушениями. Суд постановил прекратить строительство дороги  в границах особо охраняемой природной территории.

Ранее мы писали, что первый этап КАД-2 могут запустить к 2029 году.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, озеро вероярви, строительство дороги, токсовское городское поселение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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