Суд постановил прекратить строительство дороги.

В Ленобласти прекращено незаконное строительство дороги в границах особо охраняемой природной территории "Озеро Вероярви" после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку провела Всеволожская городская прокуратура. Сотрудники ведомства проверили соблюдение администрацией муниципального образования "Токсовское городское поселение" требований земельного законодательства, а также градостроительных регламентов при размещении подъездной дороги к земельному участку.

После проверки выяснилось, что подъездная дорога была построена с нарушениями. Суд постановил прекратить строительство дороги в границах особо охраняемой природной территории.

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