В Петербурге впервые "заморозили" уголовное дело в отношении контрактника

До подписания договора с Минобороны фигуранта дела обвиняли в жестоком избиении мужчины.

Петербургский суд впервые приостановил уголовное дело в отношении мужчины, который заключил контракт с Минобороны РФ. Ранее следствие установило, что обвиняемый, буду нетрезвым, нанес не менее 30-ти ударов тупым предметом своему собеседнику. Об этом рассказали в "Фонтанке" со ссылкой на главу пресс-службы городских судов.

Молодой человек без дела не сидел и, пока в суде рассматривали его дело, заключил контракт с армией. Его передали в распоряжение Минобороны РФ, и теперь обвиняемый будет занимать должность стрелка-сапера на фронте. Дело было решено приостановить.

Ранее мы рассказывали, что участника СВО, обвиняемого в изнасиловании девочки, не стали заключать под стражу в Петербурге.

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