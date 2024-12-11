В Петербурге увеличили размер выплаты при поступлении на военную службу до 2,5 млн рублей

В 2025 году российские регионы продолжили увеличивать размер выплат добровольцам

Размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу в Санкт-Петербурге увеличен до 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Теперь петербуржцы, заключившие контракт, получат региональную выплату в размере 2,1 млн рублей и федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Ранее размер региональной выплаты составлял 1,7 млн рублей.

"Сразу после заключения контракта военнослужащему начисляется выплата в размере 2 500 000 рублей — деньги поступают в течение нескольких дней, а с подачей всех необходимых документов помогут квалифицированные специалисты"

говорится на сайте одного из городских пунктов отбора на военную службу.

С учётом минимальной заработной платы военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции (210 тысяч рублей) общий размер выплат за первый год службы для петербуржца, заключившего контракт, превысит 5 миллионов рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге прекращено 30 исполнительных производств в отношении 12 бойцов СВО.

Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга