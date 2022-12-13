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В Петербурге открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
Сегодня, 10:36
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В Петербурге открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

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Он находится на Крестовском острове.

В субботу, 1 апреля, на Крестовском острове начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Приглашаем жителей Санкт-Петербурга и гостей города посетить мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Пункт расположился в красивом и историческом месте в парке на Крестовском острове. Инструкторы пункта готовы дать вам подробную информацию о военной службе по контракту!

"Пункт отбора на военную службу по контракту" 

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Завершится набор в армию РФ 15 июля. 

По словам губернатора Александра Беглова, Петербург всегда выполнял нормы призыва. 

Ранее на Piter.tv: Цимлянский заявил, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в России.

Фото: Вконтакте / Пункт отбора на военную службу по контракту

Теги: военные, крестовский остров, служба по контракту
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
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Минус
Деваева Евгения
Сегодня 11:18


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