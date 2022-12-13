В Петербурге открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Он находится на Крестовском острове.

В субботу, 1 апреля, на Крестовском острове начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Приглашаем жителей Санкт-Петербурга и гостей города посетить мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Пункт расположился в красивом и историческом месте в парке на Крестовском острове. Инструкторы пункта готовы дать вам подробную информацию о военной службе по контракту! "Пункт отбора на военную службу по контракту"

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Завершится набор в армию РФ 15 июля.

По словам губернатора Александра Беглова, Петербург всегда выполнял нормы призыва.

Ранее на Piter.tv: Цимлянский заявил, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в России.

Фото: Вконтакте / Пункт отбора на военную службу по контракту