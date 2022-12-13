Цимлянский заявил, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в России

Владимир Цимлянский раскрыл подробности о нововведениях.

Генеральный штаб Вооруженных сил России рассказал о том, что весенний призыв в 2023 году пройдет в обычные сроки - с 1 апреля по 15 июля. Он затронет 147 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами рассказал контр-адмирал Владимир Цимлянский. Специалист добавил, что в стране будут впервые оповещать призывников в электронном виде. Также на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Документ пока что не принят.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Владимир Цимлянский, контр-адмирал РФ

По словам представителя Генштаба, треть призывников направятся в "учебные соединения и воинские части". Там они в период до пяти месяцев будут осваивать современную военную технику, а также получат военно-учетную специальность.

Контр-адмирал Цимлянский заявил об отсутствии у Генштаба планов второй волны мобилизации.

Фото и видео: Минобороны России