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Контр-адмирал Цимлянский заявил об отсутствии у Генштаба планов второй волны мобилизации

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Специалист объяснил, что на СВО хватает уже призванных граждан и добровольцев.

Руководитель управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский в рамках брифинга с журналистами пояснил, что в стране не планируется проведение второй мобилизационной волны. Контр-адмирал пояснил, что для специальной военной операции хватает уже призванных граждан и добровольцев. Эксперт заметил, что в последнее время растет количество тех, кто хочет поступить на службу по контракту. Сейчас набор ведется в тесном сотрудничестве с региональными властями.

Хочу вас всех заверить, что в планах нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач.

Владимир Цимлянский, контр-адмирал РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: владимир цимлянский, генштаб, минобороны, мобилизация, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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