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Минобороны заявило о поражении склада с боеприпасами и хранилища топлива ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о ситуации в Херсонской области и Запорожье.

Вооруженные силы РФ за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили на территории Запорожской и Херсонской областей склад с боеприпасами и хранилище топлива бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно военные ликвидировали в регионе сражений самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", находящуюся на службе ВСУ. Зенитно-ракетный комплекс был установлен вблизи населенного пункта Гребенниковка в Сумской области.

В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны. Также в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ по взятию опорных пунктов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны Росси и

Теги: бук-м1, всу, запорожская область, запорожье, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонская область
Категории: Тема дня, Картина дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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