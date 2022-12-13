Минобороны заявило о поражении склада с боеприпасами и хранилища топлива ВСУ

Вооруженные силы РФ за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили на территории Запорожской и Херсонской областей склад с боеприпасами и хранилище топлива бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно военные ликвидировали в регионе сражений самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", находящуюся на службе ВСУ. Зенитно-ракетный комплекс был установлен вблизи населенного пункта Гребенниковка в Сумской области.
В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны. Также в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ по взятию опорных пунктов ВСУ.
Фото и видео: Минобороны Росси и
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