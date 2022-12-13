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Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ по взятию опорных пунктов ВСУ

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В качестве трофеев десантники получили большое количество стрелкового вооружения.

Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ по взятию опорных пунктов украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах штурмовые отряды при поддержке артиллерии парашютно-десантных полков захватили несколько опорных пунктов противника. Их также поддерживала беспилотная авиация и танки.

В военном ведомстве отметили, что украинским войскам не помогло даже подкрепление. В качестве трофеев десантники получили большое количество стрелкового вооружения, в том числе иностранного производства.

Ранее Минобороны показало кадры запуска ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вдв, вооруженные силы украины, минобороны россии, опорные пункты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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