Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ по взятию опорных пунктов ВСУ

В качестве трофеев десантники получили большое количество стрелкового вооружения.

Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ по взятию опорных пунктов украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах штурмовые отряды при поддержке артиллерии парашютно-десантных полков захватили несколько опорных пунктов противника. Их также поддерживала беспилотная авиация и танки.

В военном ведомстве отметили, что украинским войскам не помогло даже подкрепление. В качестве трофеев десантники получили большое количество стрелкового вооружения, в том числе иностранного производства.

Ранее Минобороны показало кадры запуска ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк.

Видео: Минобороны России