Петербургский суд прекратил дело в отношении женщины по делу о причинении смерти по неосторожности

Суд Петербурга рассмотрел дело об убийстве пьющего сожителя.

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении петербурженки, которая изначально обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть по неострожности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в феврале обвиняемая в квартире на Комендантском проспекте ударила мужчину ногой из-за неприязненных отношений на фоне злоупотребления потерпевшим алкоголя. Потом женщина обнаружила его без признаком жизни и попыталась реанимировать, но это не помогло. Смерть наступила на месте происшествия.

Прокурор попросил переквалифицировать действия женщины на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Стороной обвинение было подано ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд прекратил дело.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 3,5 года строгого режима за кражи из автомобилей в Московском районе.

Фото: Piter.TV

