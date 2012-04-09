Петербургский суд прекратил дело в отношении женщины по делу о причинении смерти по неосторожности

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении петербурженки, которая изначально обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть по неострожности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в феврале обвиняемая в квартире на Комендантском проспекте ударила мужчину ногой из-за неприязненных отношений на фоне злоупотребления потерпевшим алкоголя. Потом женщина обнаружила его без признаком жизни и попыталась реанимировать, но это не помогло. Смерть наступила на месте происшествия.
Прокурор попросил переквалифицировать действия женщины на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Стороной обвинение было подано ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд прекратил дело.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 3,5 года строгого режима за кражи из автомобилей в Московском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все