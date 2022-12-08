Предпочтение некурящим кандидатам отдают 12% петербургских работодателей

Большинство работодателей (56%) вообще не обращают внимания на наличие вредной привычки у соискателя, а 32% фиксируют факт курения, но не считают его недостатком.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, лишь 12% работодателей предпочитают нанимать некурящих кандидатов при прочих равных условиях. Эта тенденция проявляется по-разному: в компаниях, где высшее руководство курит, таких работодателей 11%, а в организациях с некурящими топ-менеджерами — 16%.

Хотя отказ в трудоустройстве по причине курения формально считается дискриминацией и не применяется на практике, в некоторых вакансиях некурящие кандидаты имеют неофициальное преимущество. Среди работодателей, отдающих предпочтение некурящим, 55% делают это для всех должностей, а 45% — только для определенных.

Чаще всего такие ограничения касаются профессий в медицинской сфере (медсестры, косметологи), а также учителей, воспитателей, административного персонала, продавцов-консультантов и всех позиций, связанных с постоянным взаимодействием с людьми. В этот список также входят офисные сотрудники и квалифицированные специалисты.

