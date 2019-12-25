Россиянам объяснили преимущества кнопочных телефонов

Обычно их покупают в дополнение к смартфонам.

Кнопочные телефоны, несмотря на их неказистый вид по сравнению со смартфонами, в последнее время пользуются устойчивой популярностью. Их используют потому, что они дольше держат зарядку и имеют более устойчивую связь. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Также кнопочные телефоны устойчивы к перепадам температур. Их часто приобретают в качестве запасного телефона, например, чтобы поехать на природу. Они и связь будут ловить лучше и потерять их не так жалко, как дорогостоящие смарфтоны.

На данный момент есть водонепроницаемые кнопочные телефоны с GPS, компасом, эхолотом. Такие телефоны для экстремального отдыха также имеют обрезиненный корпус.

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