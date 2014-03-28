Бывшему главе администрации Адмиралтейского района предъявлено обвинение в получении взятки

В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Бывшему главе администрации Адмиралтейского района Сергею Оверчуку предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Как сообщалось ранее, следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении Сергея Оверчука расследуется уголовное дело. Сегодня ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу