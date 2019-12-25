Мигранта ждёт суд за предъявление сотруднику полиции поддельного патента

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

Мужчину ждёт суд за предъявление сотруднику полиции поддельного документа. По данным прокуратуры Приморского района, уроженец одной из стран ближнего зарубежья обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ (незаконное хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый предъявил сотруднику полиции патент на право заниматься трудовой деятельностью, имеющий признаки фальсификации. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv