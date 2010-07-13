В Петербурге подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022 по русскому языку и математике

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 29 735 человек. В ЕГЭ по математике профильного уровня – 14 939 человек/

Стали известны предварительные итоги ЕГЭ-2022 по обязательным предметам: русскому языку и математике базового и профильного уровней. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 29 735 человек. Почти 10 тысяч из них получили 80 и более баллов, 226 участников показали 100-балльный результат. Средний балл по русскому языку в Северной составил 71,5, в России – 68,3. По сравнению с прошлыми годами, отмечается положительная тенденция при выполнении заданий на проверку орфографии. Многие выпускники в сочинении объёмом 150-250 слов не допустили или допустили совсем незначительное количество орфографических ошибок.

В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 14 101 человек. Около 90% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий. Средний балл в Петербурге – 4,2 из 5 (экзамен по базовой математике оценивается по пятибалльной системе)..

В ЕГЭ по математике профильного уровня в Петербурге приняли участие 14 939 человек: 2 170 из них показали результат 80 и более баллов. 63 участника получили на экзамене 100 баллов. Средний балл по профильной математике составил 58,5, в России – 56,9.

Ранее стало известно, что ЕГЭ по географии на 100 баллов сдали всего 3 человека в Петербурге.

Фото: Piter.tv