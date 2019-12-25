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ЕГЭ по географии на 100 баллов сдали всего 3 человека в Петербурге
Сегодня, 15:56
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ЕГЭ по географии на 100 баллов сдали всего 3 человека в Петербурге

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Предмет в основной день сдали 760 выпускников.

В комитете по образованию Петербурга подвели итоги результатов ЕГЭ по географии, химии и литературе. Из них самый низкий средний тестовый балл получился к экзамена по химии — 53,8. 

ЕГЭ по литературе сдали в среднем на 61,9, географию — 55,2. 

Всего химию в основной день 26 мая сдали 2855 человек. Из них 530 выпускников получили 81-100 баллов. Максимальное количество баллов зафиксировали у 16 человек. 

ЕГЭ по литературе из трех предметов оказался самым востребованным. На экзамен пришли 3197 человек. 539 человек получили 81-100 баллов. 100-балльниками стали 40 участников. 

Географию выбрали 760 человек. Максимальное количество баллов получили всего 3 человека. 

Конфликтная комиссия будет рассматривать апелляции 10 и 11 июня. 

Фото: Комитет по образованию Ленобласти
 

Теги: выпускники, егэ, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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