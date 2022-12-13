МЧС: ночью 11 марта в Петербурге похолодает до -19 градусов

В дневные часы местами ожидается сильный снег.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",11 марта ночью ожидается понижение температуры до -19 градусов, в дневные часы местами ожидается сильный снег.

Рекомендации МЧС:

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе.

В условиях гололёда на трассе соблюдайте безопасный скоростной режим, также будьте очень осторожны при совершении манёвров на дороге.

В Ленобласти ночью 11 марта ожидается до -19 градусов.

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