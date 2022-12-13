В Ленобласти ночью 11 марта ожидается до -19 градусов

Местами -20...-25 градусов.

В первый выходной день в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 11 марта ожидается переменная облачность, днём облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём снег, местами сильный. Также днём в отдельных районах метель. Ветер ночью южный, юго-восточный 4-9 м/с, днём юго-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, местами -20...-25, днём -2...-7 градусов, местами до +1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

Фото: unsplash.com (sydney Rae); МЧС